Эксперт дал прогноз, когда у Трампа пропадет интерес к конфликту на Украине Американист Бенедиктов: Трамп утратит интерес к Украине к концу октября

Москва9 сен Вести.Администрации президента США Дональда Трампа и Республиканской партии необходимо сейчас показать хоть какой-то прогресс в урегулировании ситуации на Украине перед выборами в Конгресс. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов

Если до выборов избирателям не будет предъявлено никаких публичных достижений по украинскому вопросу, то Трамп утратит к нему интерес, подчеркнул эксперт.

Окно интереса Вашингтона к украинской проблематике очень небольшое. Оно, в общем, закроется уже, я думаю, где-то в конце октября. Если до этого времени не будет предъявлено публике никаких публичных достижений… то Трамп и его администрация еще на полгода как минимум потеряют интерес к украинской проблематике, как это уже было, собственно, до этого объяснил Бенедиктов

Ранее Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за скорейшее прекращение украинского конфликта. По его словам, это откроет "впечатляющие перспективы" для восстановления российско-американских отношений