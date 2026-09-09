Эксперт рассказал, на сколько Украине хватит европейских ракет Эксперт Бенедиктов: европейские ракеты закончатся у ВСУ к началу зимы

Москва9 сен Вести.Европейские запасы ракет для ЗРК Patriot довольно ограничены, поэтому при передаче их украинской стороне снаряды закончатся к началу этой зимы. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

По его словам, европейцы сами не имеют возможности производить ракеты для ЗРК Patriot.

У европейцев как раз запасы довольно ограничены, они ж сами не производят. Пусть передадут [Украине] тысячу ракет PAC-2. Этого хватит, может быть, на месяц, может быть, на два. Если они начнут сейчас использовать эти ракеты, то к зиме как раз они закончатся сказал Бенедиктов

Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву ракеты-перехватчики РАС-2, которые применяются в ЗРК Patriot. Кроме того, Германия планирует увеличить поставки ракет класса "воздух – воздух" на Украину. Передача дронов и боеприпасов большой дальности киевскому режиму также будет продолжаться.