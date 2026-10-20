Эксперт Бенедиктов рассказал, что будет делать ЕС, если США покинут НАТО Эксперт Бенедиктов объяснил, что сделает ЕС в случае выхода США из НАТО

Москва20 окт Вести.ЕС понимает, что без США НАТО не способна на наступательные действия, поэтому европейцы прилагают колоссальные усилия для создания собственной военной инфраструктуры. Об этом ИС "Вести" рассказал американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

В нынешней конфигурации НАТО без США не способна ни на какие серьезные наступательные действия. Но сейчас европейцы, в общем, понимая это, естественно, прилагают колоссальные усилия к тому, чтобы создать свою собственную европейскую военную инфраструктуру рассказал Бенедиктов

Он отметил, что попытки укрепления собственного военного потенциала предпринимались Европой и раньше, однако сейчас процесс идет намного активнее из-за понимания серьезности намерений США.

Сейчас, поскольку они видят, что Соединенные Штаты все-таки из НАТО выйдут или, по крайней мере, очень сильно сократят свое присутствие в этой организации, как минимум в Восточном полушарии, потому что в Западном полушарии, я думаю, ничего такого не произойдет, европейцы будут прилагать максимум усилий для того, чтобы создать свое собственное НАТО заключил Бенедиктов

Ранее Бенедиктов заявил, что процесс выхода США из НАТО уже идет. Эксперт подчеркнул, что выход из организации может быть остановлен, если следующим президентом США станет представитель Демократической партии.