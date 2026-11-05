Москва5 ноя Вести.Демократы победили на промежуточных выборах в США из-за позиции колеблющихся избирателей, заявил KP.RU член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут.

Он объяснил, что американские избиратели расколоты на три группы: тех, кто всегда будет голосовать за республиканцев, тех, кто всегда проголосует за демократов, и тех, кто голосует в зависимости от ситуации в экономике США.

Эти [колеблющиеся] избиратели смотрят и говорят: да, в прошлый раз мы голосовали за Трампа, потому что он нам обещал: раз, два, три, четыре… Когда они делали свой выбор, они думали: Трамп зря ввязался в войну с Ираном. Мы с вами про это говорили, что [президенту США Дональду] Трампу, его политической карьере участие в конфликте вместе с Израилем (именно израильское лобби заставило Трампа пойти на этот конфликт), будет стоить очень дорого сказал Бут

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс связал поражение республиканцев на промежуточных выборах в США с войной против Ирана. Он признал, что избиратели, ранее поддерживавшие Трампа, были озлоблены повышением цен на бензин, ростом стоимости жизни, а также позицией Белого дома по Израилю.

Сам Трамп согласился с тем, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана мог повлиять на итоги выборов в Конгресс. При этом президент США сказал, что не жалеет о решении начать конфликт и считает его верным.