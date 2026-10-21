Москва21 окт Вести.Давление президента США Дональда Трампа на главу киевского режима Владимира Зеленского может оказаться полезным для скорого заключения мира в украинском конфликте. Такое мнение следует из статьи в издании The American Conservative.

Если Трамп возьмет на себя роль "плохого парня", подталкивая Зеленского принять жесткий мир вместо продолжения ужасающей войны, у последнего появится больше политической свободы действий говорится в материале издания

Ранее Дональд Трамп выступил с рядом жестких заявлений в отношении Владимира Зеленского.