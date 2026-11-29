Британский аналитик разъяснил, как позиция Зеленского загоняет Киев в тупик

Меркурис: Киев приближается к краху из-за отказа Зеленского признать потери Британский аналитик разъяснил, как позиция Зеленского загоняет Киев в тупик

Москва29 ноя Вести.Украина лишается возможности вести переговоры и приближается к тупику из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского признавать территориальные потери, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

Зеленский отказывается от возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем и не признает действительное положение дел в зоне специальной военной операции (СВО), отметил Меркурис.

С каждым миллиметром территории, который Украина теряет, а российские войска занимают, переговорная позиция Зеленского становится все хуже. На самом деле, мы приближаемся к моменту, когда эта переговорная позиция просто рухнет подчеркнул Меркурис

Зеленский заявил, что Украину не устраивает компромиссная мирная сделка, предложенная президентом США Дональдом Трампом.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не намерена обсуждать детали переговоров по Украине, поскольку это может навредить процессу мирного урегулирования.