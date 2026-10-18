Москва18 октВести.Население Украины устало от боевых действий и правительства страны, народ хочет урегулирования конфликта, заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волощенюк, взятый в плен российскими бойцами, в интервью ТАСС.
Народ наш устал от войны, от обстрелов, от нашей власти. Все хотят мира. Все говорят, что нужно садится Зеленскому за стол переговоров. Нужен мир. Никто не хотел из простых [граждан Украины] войны. Никто не понимает, из-за чего все началосьприводит ТАСС слова Волощенюка
На площади Независимости в центре Киева проходила акция, организованная по призыву украинского военнослужащего Александра Тодорова. Одним из главных требований участников акции являлось скорейшее заключение мирного соглашения с Россией.
Волощенюк отметил также, что работники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине получают денежное вознаграждение за принудительное силовое задержание граждан и их отправку в зону боевых действий.