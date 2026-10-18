Пленный боевик ВСУ: народ Украины устал от боевых действий и киевских властей Пленный Волощенюк: народ Украины устал от властей страны и боевых действий

Москва18 окт Вести.Население Украины устало от боевых действий и правительства страны, народ хочет урегулирования конфликта, заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волощенюк, взятый в плен российскими бойцами, в интервью ТАСС.

Народ наш устал от войны, от обстрелов, от нашей власти. Все хотят мира. Все говорят, что нужно садится Зеленскому за стол переговоров. Нужен мир. Никто не хотел из простых [граждан Украины] войны. Никто не понимает, из-за чего все началось приводит ТАСС слова Волощенюка

На площади Независимости в центре Киева проходила акция, организованная по призыву украинского военнослужащего Александра Тодорова. Одним из главных требований участников акции являлось скорейшее заключение мирного соглашения с Россией.

Волощенюк отметил также, что работники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине получают денежное вознаграждение за принудительное силовое задержание граждан и их отправку в зону боевых действий.