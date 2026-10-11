Москва11 октВести.Зампредседателя комитета транспорта Верховной рады Украины Владимир Крейденко выступил с инициативой оборудовать у мостов хабы электросамокатов и велосипедов для переезда с одного берега Днепра на другой. Об этом сообщают украинские СМИ.
Требуется создать специальные хабы рядом с мостами, где мы будем располагать велосипеды или электросамокаты, чтобы люди в нынешних условиях могли на них проехать мост. Надо договориться об этом с прокатными компаниямипредложил депутат
Ранее в Минобороны России сообщали о нескольких ударах по мостам в Киеве, включая важнейшие – Северный и Южный мосты. В Киеве в последние дни наблюдаются серьезные проблемы в движении транспорта и крупные автомобильные пробки.