Киевлянам предложили переезжать мосты на самокатах и велосипедах Депутат Рады Крейденко: рядом с мостами Киева нужны стоянки электросамокатов

Москва11 окт Вести.Зампредседателя комитета транспорта Верховной рады Украины Владимир Крейденко выступил с инициативой оборудовать у мостов хабы электросамокатов и велосипедов для переезда с одного берега Днепра на другой. Об этом сообщают украинские СМИ.

Требуется создать специальные хабы рядом с мостами, где мы будем располагать велосипеды или электросамокаты, чтобы люди в нынешних условиях могли на них проехать мост. Надо договориться об этом с прокатными компаниями предложил депутат

Ранее в Минобороны России сообщали о нескольких ударах по мостам в Киеве, включая важнейшие – Северный и Южный мосты. В Киеве в последние дни наблюдаются серьезные проблемы в движении транспорта и крупные автомобильные пробки.