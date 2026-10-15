В Луцке на западе Украины произошел масштабный блэкаут после взрывов

Луцк погрузился во мрак после множественных взрывов В Луцке на западе Украины произошел масштабный блэкаут после взрывов

Москва15 окт Вести.Массовое отключение электричества произошло в Луцке, расположенном в Волынской области на северо-западе Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

В публикации отмечается, что свет пропал после серии взрывов. Также сообщается о перебоях с водой.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в Волынской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях страны.

Кроме того, сообщалось, что киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электроэнергию после взрывов.