Москва24 ноя Вести.В Днепропетровске произошел масштабный блэкаут, обесточивший многие районы города. Об этом сообщает украинское издание Times of Ukraine. Массовым отключениям электричества предшествовала серия взрывов.

Проблемы с электроснабжением в регионе фиксируются не впервые: ранее, 22 ноября, в ДТЭК заявляли о повреждении нескольких объектов энергоинфраструктуры, что вызвало перебои со светом в областном центре и прилегающих районах, а повреждения 20 ноября привели к снижению мощности украинских АЭС.