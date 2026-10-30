В Днепропетровске произошел второй за двое суток блэкаут

"Система не выдерживает": Днепропетровск снова погрузился в темноту В Днепропетровске произошел второй за двое суток блэкаут

Москва30 окт Вести.Областной центр Днепропетровск (украинское название - Днепр, - прим. ред.) на юго-востоке Украины вновь целиком остался без электричества. О случившемся 30 октября рассказал мэр города Борис Филатов, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов.

К сожалению, в Днепре снова блэкаут... Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает написал Филатов в своем Telegram-канале

Жителям мэр посоветовал без нужды не покидать дома. В городе встал электротранспорт - метро, троллейбусы и трамваи, на маршрутах остались только автобусы. Помимо этого, Филатов порекомендовал запастись водой минимум на один-два дня.

За двое суток это уже второе обесточивание города. Накануне вечером подача электричества также прекратилась полностью, тогда же горожане остались без воды в квартирах. До этого появлялась информация о взрыве в Днепропетровске.

В Минобороны РФ сообщили утром в пятницу, что российские военнослужащие ночью нанесли поражение объектам энергетики на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. В том числе говорилось об объектах в Днепропетровской области.