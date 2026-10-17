Винница осталась без света Мэр Винницы Моргунов заявил, что город остался без энергоснабжения

Москва17 окт Вести.Жители Винницы в центральной части Украины остались без электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Винница без электроэнергии... Критическая инфраструктура переключается на резервную электроэнергию говорится в публикации

Градоначальник добавил, что на время отсутствия электричества в городе не будет ходить общественный транспорт. Сроки восстановления энергоснабжения пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Виннице сработала воздушная тревога на фоне взрывов.