Город Чернигов на севере Украины обесточен Чернигов на севере Украины полностью обесточен

Москва7 ноя Вести.Город Чернигов, расположенный на севере Украины, полностью обесточен. Об этом сообщил Черниговский городской совет в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации властей, в городе не работает электротранспорт.

В данный момент Чернигов полностью обесточен говорится в публикации

Вместе с тем украинские СМИ сообщили, что в Винницкой области сейчас происходят отключения света.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли в Киеве поражение Северному автодорожному мосту через Днепр, который задействован в переброске оружия, военной и специальной техники для украинской армии. Также атакованы предприятия энергетики, которые обеспечивали электроэнергией украинский ВПК.