Москва7 нояВести.Город Чернигов, расположенный на севере Украины, полностью обесточен. Об этом сообщил Черниговский городской совет в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации властей, в городе не работает электротранспорт.
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Вместе с тем украинские СМИ сообщили, что в Винницкой области сейчас происходят отключения света.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли в Киеве поражение Северному автодорожному мосту через Днепр, который задействован в переброске оружия, военной и специальной техники для украинской армии. Также атакованы предприятия энергетики, которые обеспечивали электроэнергией украинский ВПК.