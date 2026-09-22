В Черниговской области обесточены порядка 100 тысяч потребителей

100 тысяч потребителей остались без электричества на севере Украины В Черниговской области обесточены порядка 100 тысяч потребителей

Москва22 сен Вести.Без электроэнергии в Черниговской области на севере Украины остались около 100 тысяч абонентов. Об этом сообщает компания "Черниговоблэнерго". Отмечается, что причиной отключения подачи электроэнергии стало повреждения объектов энергоструктуры и генерации в соседнем с Черниговской областью регионе.

Без света остались абоненты в четырех районах области: Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском сообщает Telegram-канал энергокомпании

Название и место расположения поврежденного объекта энергетики в сообщении компании не уточняется.

22 сентября глава Полтавской администрации Виталий Дьяковнич сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчугском районе. Минувшей ночью в Кременчуге были слышны взрывы. Сообщается также о повреждении промышленного предприятия. Полтавская область, наряду с Киевской и Сумской областями, а также Гомельской областью Беларуси и Брянской областью России, граничит с Черниговской областью.

Также поступают данные о повреждении промышленных предприятий в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде.

Российская армия наносит систематические удары по логистике и инфраструктуре, которую используют вооруженные силы Украины (ВСУ). Эти атаки начаты после многочисленных украинских ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.

21 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа прекратить атаки на российские энергетические предприятия. Он выдвинул свои условия для прекращения атак.