Более 23 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области

В Черниговской области из-за взрывов отключили свет у 23 тысяч жителей Более 23 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области

Москва11 июл Вести.Более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщила энергетическая компания "Черниговоблэнерго".

По информации специалистов ведомства, аварийное отключение электричества зафиксировано на территории Нежинского района области. Местные службы приступили к оценке ситуации и ликвидации последствий ЧП.

Отключение произошло на фоне поступавших ранее сообщений о серии мощных взрывов в административном центре региона — городе Чернигове.