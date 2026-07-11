Москва11 июлВести.Более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщила энергетическая компания "Черниговоблэнерго".
По информации специалистов ведомства, аварийное отключение электричества зафиксировано на территории Нежинского района области. Местные службы приступили к оценке ситуации и ликвидации последствий ЧП.
Отключение произошло на фоне поступавших ранее сообщений о серии мощных взрывов в административном центре региона — городе Чернигове.