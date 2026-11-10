Военкор Коц: Днепропетровске критическая инфраструктура осталась без света Военкор Коц: критическая инфраструктура Днепропетровска осталась без света

Москва10 ноя Вести.Критическая инфраструктура Днепропетровска и Каменского обесточена, а графики отключения электроэнергии отменены. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, которые приводит KP.RU, в Днепропетровске не работают трамваи и троллейбусы, а в части города ждут перебоев с водой из-за аварийных работ.

Без света осталась большая часть Днепропетровска и Каменского, обесточена критическая инфраструктура, графики отменены, введены экстренные отключения отмечается в публикации

Военкор подчеркнул, что за три дня российские удары поразили около десяти объектов "Днепропетровских электросетей".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 10 ноября российские войска нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, которые обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины.