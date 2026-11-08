Более 600 тысяч абонентов остались без света в Днепропетровской области

Отключения света затронули пять районов Днепропетровской области Более 600 тысяч абонентов остались без света в Днепропетровской области

Москва8 ноя Вести.Более 600 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Днепропетровской области Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

По его словам, отключения затронули пять районов.

Более 600 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах написал в посте Ганжа

Объекты критической инфраструктуры региона, уточнил он, продолжат работу с использованием генераторов. Ганжа также призвал жителей, у которых сохранилось электричество, расходовать его экономно.

На фоне проблем с энергоснабжением непогода обрушилась на Киев. Как сообщают украинские СМИ, столицу накрыло первым снегом и градом.