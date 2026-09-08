Москва8 сенВести.Херсон и Николаев остались без энергоснабжения, сообщают украинские власти. В частности, николаевский мэр Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале, что в городе не ходят трамваи. Аварийные службы ищут причину отключения электричества.
Аналогичное сообщение опубликовал и глава оккупационной украинской администрации Херсона Ярослав Шанько.
В настоящее время на территории всей общины наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины устанавливаютсяпишет Шанько
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Николаеве прогремели несколько взрывов.