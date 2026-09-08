Перебои с энергоснабжением наблюдаются в Херсоне и Николаеве

Херсон и Николаев остались без света Перебои с энергоснабжением наблюдаются в Херсоне и Николаеве

Москва8 сен Вести.Херсон и Николаев остались без энергоснабжения, сообщают украинские власти. В частности, николаевский мэр Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале, что в городе не ходят трамваи. Аварийные службы ищут причину отключения электричества.

Аналогичное сообщение опубликовал и глава оккупационной украинской администрации Херсона Ярослав Шанько.

В настоящее время на территории всей общины наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины устанавливаются пишет Шанько

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Николаеве прогремели несколько взрывов.