Депутат Гижко усомнился в возможности восстановления ТЭС в Виннице

Украинский депутат сообщил о серьезных разрушениях ТЭС в Виннице Депутат Гижко усомнился в возможности восстановления ТЭС в Виннице

Москва5 ноя Вести.Теплоэлектростанция в Виннице получила серьезные повреждения, из-за которых ее восстановление может оказаться невозможным. Об этом сообщил депутат Винницкого областного совета Андрей Гижко.

Не знаем, будет ли она восстановлена вообще приводят его слова местные СМИ

Ранее областной совет сообщал, что в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры большая часть населенных пунктов Винницкой области осталась без электроснабжения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне признал, что восемь украинских регионов попали в трудное положение из-за перебоев в энергетике. Помимо Винницкой области, проблемы остро ощущаются в Киеве, а также в Житомирской, Харьковской и ряде других областей.