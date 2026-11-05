Москва5 нояВести.Теплоэлектростанция в Виннице получила серьезные повреждения, из-за которых ее восстановление может оказаться невозможным. Об этом сообщил депутат Винницкого областного совета Андрей Гижко.
Не знаем, будет ли она восстановлена вообщеприводят его слова местные СМИ
Ранее областной совет сообщал, что в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры большая часть населенных пунктов Винницкой области осталась без электроснабжения.
Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне признал, что восемь украинских регионов попали в трудное положение из-за перебоев в энергетике. Помимо Винницкой области, проблемы остро ощущаются в Киеве, а также в Житомирской, Харьковской и ряде других областей.