Мэр Днепропетровска Филатов опроверг информацию о своем побеге с Украины

Мэр Днепропетровска прокомментировал сообщения о своем побеге с Украины Мэр Днепропетровска Филатов опроверг информацию о своем побеге с Украины

Москва11 окт Вести.Мэр Днепропетровска Борис Филатов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опроверг сообщения о своем побеге с Украины.

В своем Telegram-канале Филатов заявил, что находится дома.

Я сижу у себя дома. Со своими собаками написал он

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мэр Днепропетровска бежал из страны.

По утверждению журналистов, это могло быть связано с конфликтом между Филатовым и детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Алексеем Гейко. Отмечалось также, что украинские антикоррупционные структуры планировали предъявить мужчине обвинение.