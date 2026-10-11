Москва11 октВести.Мэр Днепропетровска Борис Филатов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опроверг сообщения о своем побеге с Украины.
В своем Telegram-канале Филатов заявил, что находится дома.
Я сижу у себя дома. Со своими собакаминаписал он
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мэр Днепропетровска бежал из страны.
По утверждению журналистов, это могло быть связано с конфликтом между Филатовым и детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Алексеем Гейко. Отмечалось также, что украинские антикоррупционные структуры планировали предъявить мужчине обвинение.