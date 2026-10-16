Новый взрыв произошел в Харькове В Харькове повторно прогремел взрыв

Москва16 окт Вести.Новый взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

В публикации сказано, что звуки детонации уже были слышны в городе незадолго до этого.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Харьковской и ряде других областей Украины звучат сигналы воздушной тревоги.

Накануне СМИ передавали, что Луцк, расположенный на северо-западе Украины, погрузился во мрак после множественных взрывов.

14 октября на Украине сообщали, что после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.