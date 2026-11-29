Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Москва29 ноя Вести.Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

В Харькове был слышен взрыв сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное"

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в украинских Сумах и Полтаве.

Утром в воскресенье, 29 ноября, воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины, включая Киевскую.