Москва29 нояВести.Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
В Харькове был слышен взрывсказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное"
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в украинских Сумах и Полтаве.
Утром в воскресенье, 29 ноября, воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины, включая Киевскую.