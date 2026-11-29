Москва29 нояВести.Взрыв прогремел в Полтаве в центральной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
В Полтаве был слышен взрывсказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное"
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в украинских Сумах.
Утром в воскресенье, 29 ноября, воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины, включая Киевскую.