В Полтаве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В украинской Полтаве прогремел взрыв В Полтаве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Москва28 ноя Вести.Взрыв прогремел в Полтаве, расположенной в центральной части Украины. Об этом сообщает издание "Общественное".

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Полтавской области сработали сирены воздушной тревоги.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в Telegram-канале предупредила о беспилотной опасности в регионе.

Дополнительной информации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что газодобывающая инфраструктура "Нафтогаза" в Полтавской области Украины получила повреждения в результате пожара.