Москва28 нояВести.Взрыв прогремел в Полтаве, расположенной в центральной части Украины. Об этом сообщает издание "Общественное".
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Полтавской области сработали сирены воздушной тревоги.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в Telegram-канале предупредила о беспилотной опасности в регионе.
Дополнительной информации пока не приводится.
Ранее сообщалось, что газодобывающая инфраструктура "Нафтогаза" в Полтавской области Украины получила повреждения в результате пожара.