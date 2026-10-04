Москва4 октВести.В Полтавской области Украины в результате взрыва на объекте критической инфраструктуры произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале.
По его словам, взрыв прогремел на объекте энергетической инфраструктуры.
В результате временно остались без электроснабжения около 22 тыс. абонентов. Специалисты АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением энергоснабжениянаписал он
Сроки восстановления подачи электричества в сообщении не называются.