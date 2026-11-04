Три города на Украине остались без света СМИ: в трех украинских городах пропал свет после повреждения электростанций

Москва4 ноя Вести.Три города на западе Украины остались без света, сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что электричество пропало в Ковеле, Луцке и Любомле Волынской области после повреждения одной из электростанций.

В СМИ также отметили, что в Киеве до сих пор не удалось восстановить подачу воды. У некоторых жителей столицы еще утром начались перебои с водоснабжением.

Ранее компания "Укрэнерго" заявила об одном из самых масштабных ударов по украинской энергетике. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, ситуация с энергоснабжением Киева чрезвычайно сложная, в городе введены аварийные отключения света, отсутствует водоснабжение, а электротранспорт ходит с перебоями.