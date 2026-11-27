ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов в ходе СВО

ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по Украине ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов в ходе СВО

Москва27 ноя Вести.За период времени с 21 по 27 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли два массированных и 12 групповых ударов в ходе спецоперации. Информацию об этом предоставило российское Минобороны.

Нанесены два массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в сводке ведомства

По сообщению Минобороны, также в результате данных ударов были поражены логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которыми пользовались украинские военные. Кроме того, поражены цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотники, военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации военных ВСУ.

Также российскими военными были выведены из строя объекты портовой инфраструктуры Украины, связанные с грузами военного назначения.

Помимо этого, ВС РФ, в частности, поразили 14 сухогрузов, доставлявших на Украину военные грузы.