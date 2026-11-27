МО: ВС РФ за неделю поразили 14 сухогрузов с вооружением и техникой для ВСУ

Армия РФ за неделю поразила 14 сухогрузов с вооружением и техникой для ВСУ МО: ВС РФ за неделю поразили 14 сухогрузов с вооружением и техникой для ВСУ

Москва27 ноя Вести.Российские военные за неделю с 21 по 27 ноября нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины, были поражены 14 сухогрузов. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударам подверглись предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), участвовавшие в производстве крылатых ракет, ракетного топлива и беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, поражены логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными, а также цеха по производству и места хранения робототехнических комплексов, в том числе беспилотников.

За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 27 ноября российская армия поразила завод "МПКА-Украина" в Запорожье, производящий и поставляющий электротехническую продукцию для ВСУ, и предприятие "Термопласт" в Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БПЛА.

Под удары также попали электроподстанции в Днепропетровской и Житомирской областях, снабжавшие энергией предприятия ВПК.