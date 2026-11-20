МО: ВС РФ нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по целям на Украине

Минобороны сообщило о 13 массированных и групповых ударах по Украине за неделю МО: ВС РФ нанесли 2 массированных и 11 групповых ударов по целям на Украине

Москва20 ноя Вести.Российские военные нанесли два массированных и 11 групповых ударов по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, выпускающие крылатые ракеты и беспилотники большой и средней дальности, а также логистические центры и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные Вооруженными силами Украины (ВСУ).

С 14 по 20 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 2 массированных и 11 групповых ударов говорится в сообщении

Кроме того, под удары попали производственные цеха и места хранения робототехнических комплексов и беспилотников, военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили четыре железнодорожных локомотива, которые были задействованы в доставке военных грузов для ВСУ.