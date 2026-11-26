Москва26 нояВести.Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар, поразив предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, удары нанесены в ночь на четверг высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
...Поражены предприятия военно-промышленного комплекса в городе Киевеговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по Криворожской ТЭС в Днепропетровской области, которая обеспечивала энергией предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима.