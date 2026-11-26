Российские войска ударили ночью по объектам ВПК в Киеве

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК на Украине Российские войска ударили ночью по объектам ВПК в Киеве

Москва26 ноя Вести.Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар, поразив предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удары нанесены в ночь на четверг высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

...Поражены предприятия военно-промышленного комплекса в городе Киеве говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по Криворожской ТЭС в Днепропетровской области, которая обеспечивала энергией предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима.