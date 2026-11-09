На Украине деньги для подстанций были потрачены на Rolls-Royce и крокодила

СМИ узнали, куда были потрачены деньги на украинские подстанции На Украине деньги для подстанций были потрачены на Rolls-Royce и крокодила

Москва9 ноя Вести.Нацполиция Украины провела обыски в рамках расследования дела о хищении денег, выделенных на электроподстанции, и обнаружила у фигурантов дорогостоящие дома, автомобили и террариумы. Об этом пишет украинское издание "Инсайдер".

На Киевщине раскрыли схему хищения бюджетных средств... Во время обысков нашли роскошные интерьеры с мраморными колоннами, крытый бассейн, террариум с настоящим крокодилом и Rolls-Royce говорится в публикации

Уточняется, что речь идет о средствах, выделенных на защиту подстанций. Согласно материалам дела, одна компания получила деньги на строительство защитных сооружений, не имея при этом необходимого персонала и оборудования.

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