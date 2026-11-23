Песков: Россия будет преследовать по закону причастных к изъятию ее активов

Песков заверил, что РФ будет преследовать по закону причастных к изъятию активов Песков: Россия будет преследовать по закону причастных к изъятию ее активов

Москва23 ноя Вести.Москва будет по закону преследовать всех причастных к изъятию российских замороженных активов, если это когда-нибудь произойдет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никаких новых элементов в российской позиции в этом вопросе не появилось. Песков указал, что Россия считает блокировку, удержание ее активов и использование процентной части незаконным.

Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом, для отстаивания своих прав. Конечно же, мы в случае, если это когда-то произойдет, будем преследовать всех тех, кто к этому имел отношение, преследовать по закону сказал Песков журналистам

Пресс-секретарь подчеркнул, что компания Euroclear придерживается точки зрения о невозможности какого-либо изъятия этих средств европейцами.

20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Венгрии отозвать из суда Европейского союза иски против использования российских активов не приведет к изменению позиции Москвы по этому вопросу.