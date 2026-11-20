В МИД прокомментировали отзыв Будапештом исков против российских активов Захарова: отзыв Венгрией исков против активов РФ не изменит позицию Москвы

Москва20 ноя Вести.Решение Венгрии отозвать из суда Европейского союза иски против использования российских активов не приведет к изменению позиции Москвы по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Данное решение венгерских властей не повлияет на принципиальную позицию России, в соответствии с которой любые манипуляции суверенными активами без разрешения собственника являются незаконными сказала дипломат

Захарова добавила, что присвоение доходов от управления замороженными золотовалютными резервами иностранного государства, а также попытки их экспроприации являются открытым грабежом. Она отметила, что за это всем причастным придется ответить.

Кроме того, указала дипломат, финансирование киевского режима в том числе за счет принадлежащих России средств представляет собой пособничество терроризму и соучастие в военных преступлениях.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва подготовила дополнительные меры на случай незаконного изъятия замороженных на Западе российских активов. Дипломат уточнил, что ответ российской стороны будет соответствовать принципу взаимности в международных отношениях.