Москва3 октВести.Москва даст адекватный ответ, если Австралия попробует незаконно изъять российские активы. Об этом газете "Известия" рассказали в посольстве РФ в Канберре.
Отмечается, что Россия будет рассматривать любые подобные попытки как откровенный грабеж.
Разумеется, в случае реализации этих планов Россия даст адекватный ответ, используя все предусмотренные законом средства защиты своих интересоврассказали в дипмиссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Брюсселе прекрасно понимают неизбежность юридического преследования в случае изъятия замороженных на Западе российских активов.