Посольство: РФ адекватно ответит на возможную конфискацию активов в Австралии

Посольство РФ: Россия ответит, если Австралия попытается изъять ее активы Посольство: РФ адекватно ответит на возможную конфискацию активов в Австралии

Москва3 окт Вести.Москва даст адекватный ответ, если Австралия попробует незаконно изъять российские активы. Об этом газете "Известия" рассказали в посольстве РФ в Канберре.

Отмечается, что Россия будет рассматривать любые подобные попытки как откровенный грабеж.

Разумеется, в случае реализации этих планов Россия даст адекватный ответ, используя все предусмотренные законом средства защиты своих интересов рассказали в дипмиссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Брюсселе прекрасно понимают неизбежность юридического преследования в случае изъятия замороженных на Западе российских активов.