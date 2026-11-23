Москва23 ноя Вести.Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций, в который войдут 60 банков, которые будут отключены от SWIFT, и 70 танкеров, перевозящих российскую нефть, которые будут внесены в черный список. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Пакет будет также включать ограничения против крипто-площадок, сообщает ТАСС.

Также Еврокомиссия предложила запретить европейским компаниям участие в любых энергетических проектах в России, в том числе связанных с электричеством.

Для вступления в силу проект должен быть утвержден всеми странами блока в Совете ЕС, Еврокомиссия призывала сделать это до конца декабря.

Предыдущий пакет антироссийских санкций был принят Советом ЕС 23 июля 2026 года, а вступил в силу — 24 июля 2026 года. Тогда были приняты санкции против 94 банков, расширен черный список российских судов, введены ограничения против десятков лиц и компаний, связанных с ВПК.