Euronews: Киев передал ЕС данные 500 тысяч военных ВС РФ для запрета на въезд

Украина передала ЕС имена российских военных для запрета на въезд, пишут СМИ Euronews: Киев передал ЕС данные 500 тысяч военных ВС РФ для запрета на въезд

Москва7 ноя Вести.Украина передала Европейскому союзу информацию о более чем 500 тысячах российских военнослужащих, чтобы не допустить их въезда в Шенгенскую зону. Об этом пишет портал Euronews.

Украина предоставила европейским властям данные о личности более чем полумиллиона российских солдат говорится в публикации

При этом, по информации журналистов, в базу Шенгенской информационной системы (SIS) внесли менее 1% от предоставленных имен. Как пояснил портал, это связано с тем, что соответствующая система требует предоставления доказательств по каждому конкретному человеку о том, что он представляет собой "персональную угрозу".

В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен запретить въезд на территорию объединения всем участникам специальной военной операции.

В июне саммит ЕС рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий заняться доработкой деталей соответствующей инициативы.