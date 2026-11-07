Москва7 нояВести.Украина передала Европейскому союзу информацию о более чем 500 тысячах российских военнослужащих, чтобы не допустить их въезда в Шенгенскую зону. Об этом пишет портал Euronews.
Украина предоставила европейским властям данные о личности более чем полумиллиона российских солдатговорится в публикации
При этом, по информации журналистов, в базу Шенгенской информационной системы (SIS) внесли менее 1% от предоставленных имен. Как пояснил портал, это связано с тем, что соответствующая система требует предоставления доказательств по каждому конкретному человеку о том, что он представляет собой "персональную угрозу".
В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен запретить въезд на территорию объединения всем участникам специальной военной операции.
В июне саммит ЕС рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий заняться доработкой деталей соответствующей инициативы.