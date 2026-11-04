Стало известно, кто является владельцем дома с пыточной под Киевом Засветившийся в коррупционных скандалах банк владеет домом с пыточной под Киевом

Москва4 ноя Вести.Владельцем дома с нелегальной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в которой удерживали мобилизованных и сбежавших военных, является государственный Sense Bank, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что здание выставлено на аукцион, организованный самим банком. По описанию лота, площадь жилого дома составляет 611,1 кв. метра, его стартовая цена – свыше 14 млн гривен (около 308 тыс. долларов). СМИ уточняют, что недвижимость находится в собственности банка с 2018 года.

Известность банку Sense принесло участие в связанных с коррупцией схемах на Украине. Как считают антикоррупционные органы страны, деятельность организации была направлена на отмывание денег.

В скандалах также фигурировал ряд бывших и действующих депутатов Украины, сотрудников банка и его наблюдательного совета, а также сотрудников офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, среди которых бывший заместитель руководителя офиса Ирина Мудрая и директор по правовым вопросам офиса Виктор Дубовик. В связи со скандалом кабмин принял решение об увольнениях в банке и его продаже.

Нацгвардия Украины согласилась отпустить всех удерживаемых мужчин в больницу после того, как у дома начались массовые протесты. Позже подросток, которого спасли из тайной тюрьмы, рассказал о пытках и жестоком обращении, которому его подвергли в стенах пыточной.