Политик Шмидт указал на предвзятую позицию Мерца по отношению к Украине Политик Шмидт: Мерц занял однобокую и предвзятую позицию в отношении Украины

Москва3 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц занял в отношении Украины однобокую и предвзятую позицию полной поддержки и избегает любых неудобных вопросов, в том числе о недавнем скандале с пыточной под Киевом. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Мерц, считает он, не склонен поднимать неудобные для Киева темы.

Мерц занял в отношении Украины совершенно однобокую, предвзятую, необъективную позицию полнейшей поддержки. Он не склонен задавать какие-либо критические вопросы. Это касается и "Северных потоков", хотя здесь, в Германии, проходят судебные слушания именно по обвиняемым с украинским гражданством. Это касается и последнего скандала, так называемой камеры пыток [Владимира] Зеленского, который сейчас набирает обороты именно на Украине. А здесь, в Германии, особенно что касается системных правительственных СМИ, об этом полнейшее молчание сказал Шмидт

Он добавил, что такая политика бьет по рейтингам действующего канцлера.

Глава партии "Альтернатива для Германии" [Алис Вайдель]… задала закономерный вопрос: будет ли правительство задавать Зеленскому наконец-то неудобные вопросы? Но, конечно, это вопрос риторический. Естественно, Мерц будет обходить все неудобные вопросы, что касается именно последнего скандала. Но, конечно же, и это опять-таки подтверждает то, что Мерц ведет политику не в интересах нашей страны, и это отражается на антирейтингах самого канцлера сказал Шмидт

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобных пыточных, как в Петропавловской Борщаговке под Киевом, на Украине много – именно на них, по ее словам, держится власть Зеленского.