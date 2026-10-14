Москва14 окт Вести.Ироничная шутка о канцлере Германии Фридрихе Мерце подчеркивает его чрезмерную вовлеченность в украинскую повестку, доводя ее до абсурда предположением, что он мог бы стать более эффективным лидером Украины, чем Германии. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести" рассказал главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Бытует сейчас такая шутка в Германии, когда немцы говорят: "Всем в общем-то, понятно, что Фридрих Мерц поддержит выборы на Украине, потому что он будет лучшим канцлером Украины". Он должен пойти туда, потому что у него есть все шансы выиграть. Украинцы его очень любят, и он может стать самым лучшим канцлером Украины заявил Сосновский

Ранее он рассказал, что внутри Германии уже запущен процесс смены канцлера Фридриха Мерца.