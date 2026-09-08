Москва8 сен Вести.Немецкие политики, которые выступают за прекращение помощи Украине, мгновенно получают клеймо пророссийского общественного деятеля. Об этом бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Вы понимаете? Тот в Германии, кто заикнется о том, что он против войны на Украине, тут же получает сразу же клеймо пророссийского политика сказал Шмидт

Также экс-депутат отметил, что падение рейтинга канцлера Германии Фридриха Мерца во многом связано с его поддержкой киевского режима.