Эксперт Мансур допустил беспорядки в Германии по примеру Франции Эксперт Мансур не исключил повторения французских беспорядков в ФРГ

Москва18 окт Вести.Беспорядки, похожие на произошедшие во Франции, могут начаться и в Германии. Об этом заявил эксперт по проблемам экстремизма Ахмад Мансур в интервью газете Bild.

Да, такая опасность существует, прежде всего потому, что леворадикальные группировки уже несколько дней пытаются перенести это в Германию... У нас в школах в Германии сейчас проходят мирные трения, но ситуация может очень быстро измениться сказал он

Комментируя события во Франции, эксперт отметил, что происходящее уже нельзя называть только школьными протестами. По его мнению, такие акции были использованы в своих интересах леворадикальными и мигрантскими группировками.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.