Bloomberg: состояние богатейших россиян упало на $25 млрд с начала года

Состояние российских миллиардеров с начала года сократилось на $25 млрд Bloomberg: состояние богатейших россиян упало на $25 млрд с начала года

Москва1 ноя Вести.С начала 2026 года состояние российских миллиардеров сократилось на $24,56 млрд. Об этом следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний.

По данным рейтинга, сильнее всего среди российских участников сократилось состояние президента "Норникеля" Владимира Потанина – на $8,1 млрд, до $21,6 млрд. Капитал Михаила Прохорова уменьшился на $4,86 млрд, до $10,8 млрд, Михаила Фридмана – на $3,8 млрд, до $10,4 млрд. Состояние Андрея Мельниченко, сооснователя "Еврохима" и СУЭК, снизилось на $2,8 млрд, до $17,4 млрд, а Павла Дурова, сооснователя Telegram (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), – на $2,61 млрд, до $12,1 млрд.

Bloomberg Billionaires Index публикуется с марта 2012 года и включает данные о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Ранее данные рейтинга BBI также свидетельствовали о снижении состояния богатейших россиян.