Состояние миллиардеров из РФ снизилось на $23,6 млрд с начала 2026 года

Бедные миллиардеры: совокупное состояние богатейших людей РФ снизилось Состояние миллиардеров из РФ снизилось на $23,6 млрд с начала 2026 года

Москва1 окт Вести.Совокупное состояние самых богатых предпринимателей из России сократилось почти на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно рейтингу, сильнее всего сократилось состояние у Михаила Прохорова – до 10,4 млрд долларов (-6,22 млрд долларов). Президент "Норникеля" Владимир Потанин потерял 4,28 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 22,1 млрд долларов.

У некоторых предпринимателей наоборот фиксируется прирост состояния. Так, например, с начала 2026 года основатель "Северстали" Алексей Мордашов стал богаче на 1,51 млрд долларов. Следом – создатель УГМК Искандер Махмудов (+151 млн долларов, до 8,03 млрд долларов), Дмитрий Рыболовлев (+131 млн долларов, до 9,9 млрд долларов) и Михаил Фридман (+119 млн долларов, до 10,2 млрд долларов).

BBI высчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями​​​. Для некоторых организаций расчет осуществляется из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на ценную бумагу.

Сейчас в рейтинг входят 19 российских миллиардеров. Их общее состояние к 1 октября 2026 года оценивается в 267,8 млрд долларов.

Ранее стало известно, что основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил топ-75 россиян, которым выплатили наибольшие суммы дивидендов в 2026 году.