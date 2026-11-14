Reuters: Илон Маск будет сопровождать Трампа в ходе его поездки в Китай Reuters: Маск планирует сопровождать Трампа в ходе его визита в Китай

Москва14 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск хочет сопровождать президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа во время его грядущей поездки в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.

В публикации отмечается, что глава Белого дома в ближайшие дни отправится в поездку, в ходе которой посетит Филиппины и Китай и примет участие в мероприятиях на высшем уровне в рамках Ассоциации государств Юго‑Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее Маск заявил, что возможности Китая осваивать производство в какой-либо сфере, а также его способность увеличивать объемы такого производства часто превосходят совокупные возможности остального мира. В качестве примера американский предприниматель привел производство литиевых аккумуляторов и солнечных панелей, где, по мнению Маска, Китай уже продемонстрировал такое превосходство.