Маск считает, что Китай превосходит остальные страны по масштабам производства Маск: масштабы производства КНР зачастую превосходят возможности остального мира

Москва12 окт Вести.По мнению американского предпринимателя Илона Маска, возможности Китая осваивать производство в какой-либо сфере, а также его способность наращивать объемы такого производства часто превосходят совокупные возможности остального мира. Об этом он сообщил в социальной сети X​​​.

Когда Китай разбирается, как производить тот или иной продукт, его способность наращивать масштабы производства зачастую превосходит совокупные возможности остального мира написал Маск

Он привел в пример производство литиевых аккумуляторов и солнечных панелей, где, по словам Маска, Китай уже продемонстрировал такое превосходство.

Ранее Маск заявил, что хочет пригласить своего китайского "двойника" вместе с ним выйти на сцену. Так основатель SpaceX ответил на вопрос, что он думает о своей "китайской версии".