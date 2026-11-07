Маск заявил, что любит Китай и высоко оценил уровень его автопрома

Маск признался в любви к Китаю и высоко оценил уровень его автопрома Маск заявил, что любит Китай и высоко оценил уровень его автопрома

Москва7 ноя Вести.Глава компании Tesla Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону заявил, что любит Китай, и подчеркнул высокий уровень китайской автомобильной промышленности.

Китай потрясающий. Я люблю Китай, между прочим. Поездки туда вдохновляют сказал Маск

По словам предпринимателя, выпускаемая в Шанхае Tesla Model Y является самым популярным электромобилем в Китае, но добиться этого было нелегко.

Задумайтесь об этом на секунду и позвольте мне отметить, что китайские автокомпании очень хороши подчеркнул предприниматель

Ранее Маск заявил, что возможности Китая осваивать производство в какой-либо сфере, а также его способность наращивать объемы такого производства часто превосходят совокупные возможности остального мира.