Москва7 нояВести.Глава компании Tesla Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону заявил, что любит Китай, и подчеркнул высокий уровень китайской автомобильной промышленности.
Китай потрясающий. Я люблю Китай, между прочим. Поездки туда вдохновляютсказал Маск
По словам предпринимателя, выпускаемая в Шанхае Tesla Model Y является самым популярным электромобилем в Китае, но добиться этого было нелегко.
Задумайтесь об этом на секунду и позвольте мне отметить, что китайские автокомпании очень хорошиподчеркнул предприниматель
Ранее Маск заявил, что возможности Китая осваивать производство в какой-либо сфере, а также его способность наращивать объемы такого производства часто превосходят совокупные возможности остального мира.