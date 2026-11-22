Экономист Сакс указал на неспособность США одержать какую-либо победу над Китаем Экономист Сакс: США поняли, что не смогут одержать какую-либо победу над Китаем

Москва22 ноя Вести.Соединенные Штаты осознали, что не смогут одержать над Китаем какую-либо - ни в торговой войне, ни в полномасштабной, именно поэтому сегодня сближение Вашингтона и Пекина вполне возможно и желательно, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимной сдержанности.

Об этом агентству ТАСС рассказал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс по итогам саммита АТЭС.

Сближение [между Вашингтоном и Пекином], безусловно, возможно и желательно, и этот процесс может зайти далеко, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимной сдержанности. В этом году президент [США Дональд] Трамп посетил Китай с государственным визитом, председатель [КНР] Си Цзиньпин в сентябре побывал в Вашингтоне, а затем лидеры двух стран вновь встретились в Шэньчжэне. Вашингтон осознал, что не сможет одержать победу ни в торговой, ни в полномасштабной войне с Китаем рассказал Сакс

Он отметил, что на сегодняшний день экономика Китая, если оценивать ее по паритету покупательной способности, приблизительно на треть больше американской. Кроме того, объем промышленного производства КНР примерно вдвое превышает показатель Соединенных Штатов.

Поэтому наиболее рациональный путь для обеих сторон – сотрудничество заключил экономист

Ранее подобное мнение озвучил директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. По его словам, Дональд Трамп понимает, что с Китаем нужно договариваться, а не конфликтовать. Тем более что вежливостью и умением вести беседу можно добиться гораздо большего.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты, Россия и Китай являются тремя самыми могущественными государствами мира.