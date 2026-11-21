Влиятельные силы в США препятствуют диалогу по Украине, заявил экономист Сакс Сакс: влиятельные силы в США сопротивляются миру на Украине

Москва21 ноя Вести.Военно-промышленные круги в Соединенных Штатах сопротивляются диалогу по достижению мира на Украине, но у главы Белого дома Дональда Трампа есть возможности добиться результата, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

В беседе с ТАСС по итогам саммита АТЭС экономист указал, что Трамп располагает возможностями поставить интересы народа своей страны выше желаний "этих лоббистских групп".

Препятствие заключается не в намерениях президента, а в сопротивлении влиятельных сил в Вашингтоне, включая часть структур, отвечающих за национальную безопасность, и военно-промышленный комплекс, которые по-прежнему привержены провалившемуся проекту расширения НАТО объяснил Сакс

Он считает, что четкое заявление об отказе от расширения Североатлантического альянса за счет Украины и Грузии пошло бы на пользу безопасности США, так как "устранило бы сохраняющийся на неопределенный срок риск войны с крупнейшей ядерной державой мира" и сделало бы доступным заключение нового соглашения о контроле над вооружениями.

Ранее президент Форума африканского возрождения (Сенегал) Сулеймане Анта Ндьяй в интервью ИС "Вести" заявил, что встреча лидеров РФ, КНР и США может стать шагом к формированию многополярного мира, в котором Запад не будет в одностороннем порядке определять международную повестку.