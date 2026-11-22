Москва22 ноя Вести.Соединенным Штатам необходимо помнить о принципах взаимоотношений между великими державами и признать неотъемлемые права России. Таким мнением поделился американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

В интервью ТАСС он отметил, что концепция сферы безопасности предполагает, что великая держава имеет право препятствовать размещению иностранных военных баз и расширению враждебных военных блоков вблизи своих границ. При этом государства-соседи могут самостоятельно выбирать свои правительства, торговых партнеров и экономические системы.

Это своего рода золотое правило в отношениях между великими державами: не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Соединенные Штаты придерживаются этого принципа в Западном полушарии со времен принятия доктрины Монро в 1823 году и должны признать применимость того же принципа к России и Китаю сказал Сакс

Вашингтон, как подчеркнул экономист, осознал, что не сможет одержать над Пекином какую-либо победу: в торговой войне или полномасштабной. На этом фоне сближение США и Пекина возможно и желательно, если стороны будут придерживаться принципов взаимной сдержанности.