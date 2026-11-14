Выбор без выбора: США требуют от союзников полного отказа от поддержки Китая Эксперт Чжан: США в ультимативной форме запрещают союзникам сотрудничать с КНР

Москва14 ноя Вести.США требуют от своих союзников безоговорочной поддержки, ставя их перед выбором между собой и Китаем, что вызывает вопросы у других стран. Такое мнение высказал ИС "Вести" научный сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Чжан Синь.

По его мнению, особенно остро стоит вопрос в сфере искусственного интеллекта.

К сожалению, именно Соединенные Штаты сейчас ставят вопрос наиболее жестко — они фактически выдвигают своим союзникам однозначные требования: нельзя ни в чем занимать сторону Китая, нужно выбрать сторону США. И все же, на мой взгляд, у третьих стран и других участников есть пространство для взаимодействия с обеими системами. Например, в наиболее острой конкурентной сфере — искусственном интеллекте. Китайский подход, основанный на принципах открытого исходного кода, открывает новые возможности для многих игроков заявил Чжан

Ранее он заявил, что в последнее время Китай активно ищет подходы, как действовать в условиях растущей турбулентности международной системы. Особенно в том, что касается отношений с США. Острое соперничество, судя по всему, неизбежно. Вопрос в том, стоит ли наносить удар первым или же, по крайней мере, на данном этапе попытаться сохранить некий баланс и стратегическую стабильность.